Colgate apresenta vendas abaixo das expectativas para o 4º tri

A Colgate-Palmolive reportou nesta sexta-feira vendas trimestrais inferiores às previsões, junto com uma queda no lucro devido a uma taxa referente à nova lei tributária dos Estados Unidos, levando as ações da maior fabricante mundial de pasta de dentes para uma queda de quase 6 por cento.

A empresa previu crescimento das vendas em 2018, mas a previsão não alterou a impressão de estagnação que perseguiu a Colgate e outros produtores de bens de consumo no ano passado.

Enquanto o S&P 500 subiu mais de 50 por cento em 2017, as ações da Colgate subiram menos de 15 por cento e ficou abaixo das estimativas de vendas em 5 dos últimos 6 trimestres.

Para 2018, a Colgate disse que espera um crescimento de vendas líquidas de meio dígito e aumento nas vendas orgânicas em torno de um dígito, junto com alta de dois dígitos por ação.

As vendas subiram 4,5 por cento, para 3,9 bilhões de dólares no quarto trimestre, mas analistas esperavam vendas de 3,92 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita líquida caiu para 323 milhões de dólares, ante 606 milhões de dólares, em grande parte devido a uma despesa de 275 milhões de dólares relacionada à reforma tributária dos EUA.

“Os resultados de hoje mostram mais uma vez que a Colgate continua a ser vulnerável a incertezas macroeconômicas e a desafios operacionais”, disse em nota Bonnie Herzog, analista da Wells Fargo.

Excluindo encargos, o lucro foi de 0,75 dólar por ação, de acordo com as estimativas dos analistas.