Coimex Trading faz parceria com Mitsui Corporation

São Paulo – A Coimex Trading, uma das maiores comercializadoras brasileiras de produtos agrícolas, acaba de fazer uma associação com a japonesa Mitsui Corporation, que controla uma das maiores tradings do mundo.

O objetivo: exportar álcool para ser misturado à gasolina no Japão. O potencial desse mercado, segundo a Coimex, é de 3 bilhões de dólares por ano.

Durante os últimos dois anos, executivos da Coimex têm investido intensamente para se aproximar do governo japonês a fim de mostrar as vantagens ecológicas e econômicas de misturar álcool à gasolina, como é feito no Brasil. Aparentemente simpático à idéia, o governo japonês formou comissões interministeriais para estudar essa possibilidade.

Acreditando que os japoneses darão o sinal verde, a Coimex convidou a Mitsui para a parceria. Ao mesmo tempo, já avisou a Coopersucar, a Cosan e a Crystalserv, responsáveis por cerca de 60% da produção de álcool no Brasil, para que se preparem para o momento em que esse mercado realmente se abrir. Atualmente, os japoneses consomem cerca de 60 bilhões de litros de gasolina por ano.

Como signatário do protocolo de Kyoto, o Japão se comprometeu a reduzir o nível de emissão de poluentes. A Coimex aposta que a adição de álcool à gasolina pode ser uma forma importante de os japoneses conseguirem esse objetivo.