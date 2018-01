Paris – A trading agrícola Cofco International, da China, contratou o ex-gerente da Archer Daniels Midland (ADM) Frederik Groth como chefe para a região Ásia-Pacífico (APAC), excluindo-se a China.

Groth começou nesta segunda-feira na recém-criada posição de diretor-gerente da APAC, excluindo-se a China, com sede em Cingapura. Ele reportará ao CEO da Cofco International, Johnny Chi, afirmou a companhia em uma declaração por e-mail.

A trading, controlada pelo conglomerado estatal Cofco Group, revisou seu pessoal e operações no ano passado, pois procura integrar duas grandes aquisições no exterior e competir com os maiores comerciantes de commodities agrícolas do mundo.

Groth deixou a ADM há um ano, depois de servir como chefe do braço comercial da empresa na Ásia.