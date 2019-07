Coco Bambu inaugura novo formato para crescer no horário de almoço

A rede de restaurantes de frutos do mar Coco Bambu inaugurou recentemente um novo formato, para atrair clientes no horário de almoço. No shopping Vila Olímpia, em São Paulo, inaugurou o formato de buffet no almoço. O horário de almoço é um dos de maior movimento do local e a companhia busca atender pessoas que moram ou trabalham na região.

O preço fixo de R$54,90 permite provar os pratos de maior sucesso à vontade. No jantar e almoço de finais de semana, funcionará com serviço a lá carte. O cardápio da loja também é mais enxuto e o número de mesas, 200, é menor do que em outras unidades. O objetivo é que a refeição seja mais ágil, diz a companhia. Até os pratos à la carte são de preparo mais rápido por conta do foco no público corporativo.

Nas outras 32 lojas do Coco Bambu, os movimentos de jantar e de almoço costumam se equiparar. No novo conceito, circulam em média 500 pessoas por dia, 60% no almoço e 40% no jantar. O segundo restaurante nesse modelo será aberto no Shopping Eldorado, também em São Paulo, em outubro deste ano.

O grupo fundado no Ceará em 2001 é o maior expoente de um nicho em ebulição, o casual dining. Mesmo com foco em frutos do mar, que representa apenas 2% da receita do setor no Brasil, vê seu faturamento aumentar a cada ano.

A companhia cresceu 22% em 2018 e prevê crescer mais 23% em 2019. O faturamento de 2018 foi de 780 milhões de reais, com previsão de alcançar 1 bilhão de reais em 2020. Para chegar a esse tamanho, negocia com fornecedores de camarão, um de seus principais ingredientes, maneiras de aumentar a escala de produção e diminuir o custo da iguaria. A escala é necessária: os restaurantes são grandes, com centenas de lugares.

Agora, a ideia é oferecer os pratos com frutos do mar a preços ainda mais acessíveis, com o buffet no horário de almoço.