Por Márcio Rodrigues, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A empresa de sucroenergia Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool oferta certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) com a Gaia Agro no valor de R$ 119,959 milhões.

São 119,959 mil CRA com valor unitário de R$ 1 mil. A quantidade inicialmente ofertada, de 100 mil papéis, foi acrescida de lote adicional de 19,959 mil títulos.

A data de vencimento é 4 de dezembro de 2020 e a remuneração é de CDI mais 1,80%.

O início da negociação dos CRA no mercado secundário está marcado para 14 de dezembro. Os bancos coordenadores são ABC Brasil (líder), Votorantim e Fator.