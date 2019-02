Coca-Cola volta a lucrar no 4º trimestre, mas receita decepciona

Nova York – A Coca-Cola divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 870 milhões no quarto trimestre de 2018, equivalente a US$ 0,20 por ação, revertendo o prejuízo de US$ 2,75 milhões (US$ 0,65 por ação) registrado no mesmo período do ano anterior.

O lucro ajustado por ação da multinacional de bebidas foi de US$ 0,43 entre outubro e dezembro, em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

A receita trimestral somou US$ 7,06 bilhões, ficando abaixo dos US$ 7,51 bilhões de um ano antes e também um pouco aquém da projeção da FactSet, de US$ 7,07 bilhões.

Por volta das 10h40 (de Brasília), a ação da Coca-Cola operava em baixa de 2,2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Ao longo de 2018, o volume de vendas de bebidas gaseificadas da Coca-Cola subiu 2%, com crescimento de dois dígitos no resultado da Coca-Cola Zero Açúcar. Já as vendas de sucos e de bebidas lácteas ou de origem vegetal caíram 1%, enquanto as de água e bebidas esportivas subiram 3%, assim como as de chás e de café. Fonte: Dow Jones Newswires.