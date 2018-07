Coca-Cola tem lucro de US$ 2,32 bilhões no segundo trimestre

Washington, 25 – A Coca-Cola reportou lucro líquido de US$ 2,32 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 69% em relação ao mesmo período do ano passado, quando os ganhos foram de US$ 1,37 bilhão. O lucro por ação ajustado foi de US$ 0,61, próximo às projeções de US$ 0,60 da FactSet.

A receita, por sua vez, totalizou US$ 8,93 bilhões, queda de 7,9% em relação aos US$ 9,7 bilhões atingidos no segundo trimestre do ano passado. Ainda assim, o resultado veio acima da expectativa dos analistas da FactSet, que esperavam US$ 8,55 bilhões.

Às 9h33 (de Brasília), as ações da Coca-Cola subiam 0,60% no pré-mercado de Nova York.