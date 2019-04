Coca-Cola supera expectativa em lucro e receita no primeiro trimestre

Nova York – A Coca-Cola registrou um lucro líquido de US$ 1,68 bilhão no primeiro trimestre de 2019, equivalente a US$ 0,39 por ação, acima do US$ 1,37 bilhão registrado em igual período do ano passado, ou US$ 0,32 por ação.

Com ajustes, o lucro por ação ficou em US$ 0,48, superando as expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam ganho de US$ 0,46 por ação.

A receita da Coca-Cola cresceu de US$ 7,63 bilhões no primeiro trimestre de 2018 a US$ 8,02 bilhões no primeiro trimestre deste ano, também acima do esperado, de US$ 7,89 bilhões.

A empresa manteve seu guidance de receita orgânica para o ano todo em crescimento de 4%, e o ganho por ação ajustado para 2019 variou de queda de 1% a avanço de 1%.

Por volta das 8h20 (de Brasília), a ação da Coca-Cola saltava 3,90% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Fonte: Dow Jones Newswires.