Co-fundador do Google Brain firma parceria com a Foxconn

Andrew Ng, co-fundador de alguns dos projetos de inteligência artificial (IA) mais proeminentes do Google, controlado pela Alphabet, lançou nesta quinta-feira um novo empreendimento com a Foxconn, montadora do iPhone, para trazer a IA e a chamada aprendizagem de máquinas para o chão de fábrica.

Os consumidores agora experimentam a inteligência artificial principalmente através do reconhecimento de imagens, para ajudar a catalogar fotografias digitais, e reconhecimento de fala, que ajudam a capacitar assistentes de voz digitais, como a Siri da Apple ou a Alexa da Amazon.

Mas em uma declaração à imprensa em San Francisco dois dias antes do lançamento da Landing.ai, Ng demonstrou um exemplo de como utilizar a IA para o controle de qualidade de uma fábrica.

Em muitas fábricas, os funcionários procuram por defeitos em peças que saem de uma linha de montagem. Ng mostrou um vídeo em que um trabalhador colocou uma placa de circuito embaixo de uma câmera digital conectada a um computador e a máquina identificou um defeito na peça.

Ng disse que, embora os sistemas tradicionais de visão por computador possam exigir milhares de imagens de amostra para serem “treinados”, o sistema Landing.ai precisará de apenas cinco imagens de treinamento, facilitando a adaptação a diferentes tarefas em uma fábrica.

Ng disse que Landing.ai foi procurado por investidores, mas ainda não aceitou capital externo. A Foxconn, formalmente conhecida como Hon Hai Precision Industry, é o primeiro parceiro estratégico da empresa.

Ng disse que a startup tem trabalhado com a Foxconn desde julho, mas não dará detalhes sobre a natureza da colaboração ou quais dos clientes da Foxconn podem se envolver.

O empresário disse que entende que a tecnologia de sua empresa provavelmente causará a demissão de trabalhadores das fábricas, mas que a Landing.ai já está trabalhando em como treinar funcionários para o trabalho de fábrica mais qualificado e melhor remunerado envolvendo computadores.