Cliente do Magazine Luiza poderá receber produto em até 2 horas

São Paulo – O Magazine Luiza informou nesta sexta-feira o início de um piloto para entregas em 2 horas de compras feitas no comércio eletrônico, para retirada em 61 lojas da rede.

A fase inicial do serviço estará disponível em 42 cidades do Brasil e envolve cerca de 50 itens, de celulares a TVs, passando por vídeo games, travesseiros e liquidificadores, disse a empresa.

“No começo do ano, a companhia comprou a startup de logística LogBee, que traz a lógica dos aplicativos de táxi para a entrega da empresa. O plano é, no futuro, a LogBee fazer o processo de ‘last mile’ retirando, com seus parceiros, produtos na loja física e levando até a casa do cliente”, disse a empresa em comunicado.

As ações do Magazina Luiza caíam 3,2 por cento às 12h56, enquanto o Ibovespa mostrava baixa de 2,6 por cento.