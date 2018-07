Citigroup quer atrair depósitos com novo aplicativo

Nova York – O Citigroup está enfrentando um dilema único entre os quatro maiores bancos dos Estados Unidos: sua debilidade em depósitos de pessoas físicas, uma importante fonte de financiamento que custa pouco e tende a ser duradouro.

Enquanto os grandes rivais aumentaram significativamente os depósitos após a crise financeira de 2007-2009 por meio de suas amplas redes de agências, o Citigroup encolheu em todas exceto seis cidades norte-americanas e fechou um terço de suas agências.

O banco agora está tentando melhorar sua posição com um novo aplicativo que planeja começar a comercializar no terceiro trimestre. Os executivos esperam poder atrair depósitos sem abrir novas agências, adquirir um concorrente ou oferecer taxas mais atrativas do que de seus concorrentes.

“As pessoas estão dispostas a mudar para um banco que é capaz de fornecer esse tipo de experiência inicial”, disse David Chubak, diretor de banco de varejo global e hipoteca, em um comunicado, citando a pesquisa realizada pelo Citigroup.

O aplicativo, que não tem nome, aumentará o esforço do banco para expandir seus negócios de gestão de patrimônio, disse.

Competir por depósitos é importante à medida que as taxas de juros aumentam. Quando os bancos começarem a divulgar os resultados do segundo trimestre na sexta-feira, os investidores estarão observando de perto os níveis de depósito e o que custam.

As apostas são altas para o Citigroup, que é menos lucrativo do que seus rivais e tenta cumprir as difíceis metas financeiras estabelecidas pelo presidente-executivo Michael Corbat.

O Citigroup, terceiro maior banco norte-americano por ativos, tem 4 por cento dos depósitos nos Estados Unidos, comprado com cerca de 11 por cento no JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo, de acordo com a S&P Global.