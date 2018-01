Citi tem lucro acima do esperado no 4º trimestre de 2017

O Citigroup divulgou nesta terça-feira lucro trimestral acima das expectativas de Wall Street, impulsionado por crescimento na divisão global de banco de varejo, com sólidos ganhos na Ásia e América Latina compensando uma receita menor com corretagem.

O resultado veio com um encargo tributário não recorrente de 22 bilhões de dólares gerado por mudanças na legislação norte-americana, que gerou um prejuízo de 18,3 bilhões de dólares no quarto trimestre.

Em termos ajustados para excluir o encargo, o Citi teve alta de 4 por cento no lucro líquido do período, para 3,7 bilhões de dólares.

O lucro por ação ajustado foi de 1,28 dólar, acima da estimativa média de analistas de 1,19 dólar por papel, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita total subiu 1,4 por cento, para 17,26 bilhões de dólares e ficou ligeiramente acima da prevista, a 17,22 bilhões de dólares, mesmo com a queda na corretagem.

A receita com mercados de renda fixa caiu 18 por cento, enquanto a receita com mercados de ações recuou 23 por cento por causa de perdas com derivativos de cerca de 130 milhões de dólares relacionadas a um único cliente.

A receita da área global de varejo do banco, que incluiu banco de varejo e cartões de crédito, subiu 5,6 por cento e foi responsável por quase metade de toda a receita do grupo, que vendeu sua área de banco de varejo no Brasil para o Itaú Unibanco no ano passado.

Na quarta-feira, Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos, e o Goldman Sachs devem divulgar resultados de quarto trimestre.