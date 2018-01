São Paulo – A Cielo, líder em meios eletrônicos de pagamentos no país, anunciou nesta quinta-feira a compra de 70 por cento da Stelo, especializada em comércio eletrônico, por 87,5 milhões de reais.

Com a operação, a Cielo passa a deter 100 por cento da Stelo. Ambas as companhias são controladas pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil.

