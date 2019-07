Cielo comemora crescimento entre pequenos, mas guerra está longe de acabar

Uma das que mais perdeu na guerra das maquininhas, a Cielo está tentando enxergar o copo meio cheio. Os resultados do segundo trimestre divulgados na noite de terça-feira mostraram que o lucro caiu caiu 33% em relação ao primeiro trimestre do ano, ficando abaixo até mesmo das já pequenas expectativas dos analistas. Ossos do ofício, de acordo com conferência da diretoria de empresa com analistas e jornalistas que discutiu os resultados na manhã desta quarta-feira, 24.

O que realmente importa para a empresa de pagamentos no momento, segundo o presidente Paulo Caffarelli, é o crescimento de 14% em sua base ativa de clientes e de 9% no volume financeiro transacionado, na comparação com o mesmo período do ano passado, o melhor desempenho desde o fim de 2017. A empresa tem hoje 1,4 milhão de clientes e 164,5 bilhões de reais transacionados no trimestre.

A volta do crescimento é resultado direto de um objetivo já anunciado pela Cielo no começo do ano: mergulhar de vez na “guerra das maquininhas”, que roubou fatia de mercado da empresa nos últimos anos com a ascensão de rivais como a PagSeguro, a Stone e até mesmo a política de preços mais agressiva de rivais tradicionais como a Rede, do Itaú. Uma das apostas, tal qual nas concorrentes, foi diminuir o prazo para pagamentos, de modo que o volume de crédito pago em até dois dias subiu 29%.

A grande boa notícia, nessa via, é que a Cielo voltou a ver os clientes no varejo, como os pequenos lojistas, crescendo com maior velocidade do que as chamadas “grandes contas”, segmento na qual a Cielo é mais forte. “Optamos por mudar [o foco] de margem para marketshare. A gente vinha perdendo margem e a estratégia de margem não funcionou”, disse o presidente Paulo Caffarelli.

O crescimento do trimestre e os planos para continuar em alta, contudo, não vieram de graça. Em seus resultados divulgados na noite de terça-feira, a Cielo apresentou lucro de 431,2 milhões de reais e faturamento de 2,8 bilhões de reais. A margem Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que outrora já passou de 40%, caiu para 26,7%, 12 pontos percentuais a menos do que no segundo trimestre do ano passado. As despesas também cresceram 13,3% no trimestre. A empresa também precisou diminuir a fatia de dividendos paga aos acionistas.

Apesar das margens menores, os investidores parecem ter se animado com os resultados. As ações subiam 6,52% por volta das 13h30 nesta quarta-feira, após a conferência que discutiu os resultados. Desde o início de 2018, quando a guerra se acentuou, a Cielo perdeu 70% do valor de mercado.

Vendedores no ataque

Aumentar o contato com os clientes é o foco número um da Cielo na tentativa de convencer o mercado — e os lojistas — de que, apesar de seus 24 anos de vida, a empresa saberá sobreviver no mundo digital.

Em seu balanço, a Cielo apresentou com orgulho o fato de que o número de chamadas em seu call center caiu 35% no trimestre. Para brigar pelos pequenos lojistas — segmento no qual a rival PagSeguro ainda tem metade do mercado — a companhia também contratou 1.000 vendedores porta-a-porta cuja responsabilidade é ir até os varejistas e captar novos clientes.

Cerca de metade dos clientes da adquirente estão atuando com preços novos, o que significa que grande parte chegaram à empresa recentemente.

Um dos maiores diferenciais da Cielo na disputa acirrada com as concorrentes, segundo a empresa, será a capilaridade: com décadas de atuação e presente em todo o país, a Cielo acredita ser a empresa melhor posicionada para estar perto dos 30 milhões de micro e pequenos empreendedores no Brasil. Ter como controladores dois grandes bancos, Bradesco e Banco do Brasil, que juntos somam mais de 10.000 agências pelo país, também é um diferencial, segundo a diretoria da Cielo.

Além disso, a expectativa é que o Brasil ainda tenha um universo a ser explorado quanto ao uso de cartões pela população. Com a economia voltando a crescer, a empresa acredita que a tendência é que o volume de negócios aumente em regiões brasileiras onde as concorrentes ainda estão pouco presentes, como Norte e Nordeste.

Para Caffarelli, o segredo para captar esses novos clientes e continuar crescendo nos próximos trimestres — além de preço, bom marketing e tecnologia — está no bom atendimento e na relação com o consumidor. “Vai ganhar esse jogo quem atender bem o seu cliente”, afirmou o presidente na conferência com analistas.

A dificuldade de ganhar dinheiro

Tendo de abrir mão de suas margens, a Cielo tenta cada vez mais buscar novas fontes de receita para rentabilizar a relação com o cliente. Uma das apostas de rentabilidade é o Receba Mais, em que a empresa vai oferecer crédito aos lojistas clientes. O produto está rodando como piloto nos últimos meses, quando já atingiu 40 milhões de reais em transações, e deve continuar assim no segundo semestre.

Um relatório do banco Credit Suisse nesta semana afirmou que que o histórico fraco de tecnologia da Cielo e até a relação com os bancos controladores, o Bradesco e o Banco do Brasil, podem “impedir que a empresa entre mais agressivamente nos segmentos de banco digital e serviços financeiros”. Enquanto isso, os analistas veem concorrentes como o PagSeguro, que lançou neste ano um banco digital com soluções de conta e pagamento, mais preparados para o futuro do mundo dos pagamentos.

A Cielo tenta mostrar o contrário. Outrora conhecida por somente alugar máquinas, a empresa aumentou sobremaneira seu portfólio, lançando desde opções de máquinas de cartão pequeninas à venda para microempreendedores quanto produtos mais completos, de gestão de vendas. Já há também 100.000 clientes em sua conta digital recém-lançada. Em junho, a empresa lançou ainda uma solução de pagamento por QR Code para o comércio eletrônico, onde a Cielo dispõe de metade do mercado, segundo os diretores.

Apesar dos esforços, a realidade é que os produtos de conta digital ou alternativas do e-commerce têm boa participação, mas ainda são “esforços incipientes” na busca pelos lucros, diante da alta competição, nas palavras do diretor financeiro, Gustavo Sousa.

E a má notícia é que a guerra das maquininhas não deve acabar tão cedo. E os concorrentes vão das outras adquirentes a varejistas, empresas de tecnologia e até aplicativos de entrega. “Nos próximos trimestres os concorrentes vão tentar levar esses clientes da gente”, disse Sousa. “Alguns produtos devem continuar numa competição de preço bastante forte”.