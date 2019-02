Ciadi aceita denúncia da Repsol contra Argentina

Madri – O Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos do Banco Mundial (Ciadi) aceitou a denúncia do grupo petroleiro espanhol Repsol contra a desapropriação de 51% da YPF por parte do Governo da Argentina, informaram nesta sexta-feira à Agência Efe fontes da companhia petrolífera espanhola.

O processo contra a desapropriação da YPF foi apresentado pela Repsol em 3 de dezembro, uma vez transcorrido o prazo de seis meses desde que a Argentina foi notificada por violação do Acordo para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos assinado com a Espanha em 1991.