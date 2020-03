Cia Hering tem queda no lucro do 4º tri e prevê investimento maior em 2020

A Cia Hering teve lucro líquido de 63,2 milhões de reais nos últimos três meses do ano passado, um queda de cerca de 34% sobre o mesmo período de 2018, pressionada por fraqueza nas vendas da companhia no país.

A empresa, que em janeiro havia reportado queda de 4% nas vendas mesmas lojas do quarto trimestre, após alta de 6,6% nos três meses imediatamente anteriores, estimou alta de 20,4% no investimento de 2020, para 77,9 milhões de reais.

A maior parte dos recursos, 32,9 milhões de reais, será aplicada na área de Tecnologia da Informação. Outros 31,2 milhões serão investidos nas lojas do grupo.

“A despeito de um início de ano ainda desafiador, nossos esforços concentram-se em retomar o crescimento das vendas mesmas lojas…Esta retomada de vendas, aliada à manutenção dos níveis saudáveis de margem, são fatores chave para a sustentabilidade do nosso negócio”, afirmou a Cia Hering no balanço.

A empresa criada há 139 anos afirmou em comunicado à imprensa que no quarto trimestre remodelou 40 lojas no país, atingindo 101 em 2019. A base de lojas da empresa terminou o ano passado em 741.

A companhia sofreu queda na margem bruta para 43,4% no trimestre passado ante 44,3% no mesmo período de 2018.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recuou 6,9%, para 82,7 milhões de reais, ficando abaixo da média de projeções de analistas compilada pela Refinitiv, de 91,9 milhões. A expectativa média para o lucro líquido era de 67,85 milhões de reais.

Em janeiro, quando divulgou queda nas vendas mesmas lojas do mais importante trimestre do varejo nacional, as ações da Cia Hering recuaram 12%. Nesta quinta-feira, o papel recuou 5,8%, a 21,75 reais, em meio à ampla desvalorização do Ibovespa, que fechou em queda de 4,65%.