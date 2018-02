Chinesa Tencent investirá US$474 mi na Shanda Games

Pequim/Xangai – A chinesa Tencent Holdings investirá 3 bilhões de iuanes (474 milhões de dólares) na concorrente menor Shanda Games, disse a empresa alvo em comunicado à Reuters nesta sexta-feira, em uma jogada que impulsionará a liderança da Tencent no mercado local de videogames.

O mercado chinês é o maior do mundo, registrando aproximadamente 32,5 bilhões de dólares em vendas em 2017, de acordo com dados da consultoria de jogos Newzoo.

A Shanda possui títulos populares como “Dragon Nest” e “The World of Legend”, e foi a principal força em videogame na China antes de perder espaço para rivais locais, incluindo a Tencent, na última década.

O investimento ocorre no momento em que Tencent se prepara para lançar formalmente na China o jogo de sucesso global “PlayerUnknown’s Battlegrounds”, depois de dizer no ano passado que faria uma versão socialista do jogo para atender às regras chinesas que regulam o conteúdo digital.

A Tencent também possui participações significativas nos desenvolvedores de jogos norte-americano Riot Games, Epic Games e Activision Blizzard. Em 2016, a Tencent comprou a maior parte da produtora filandesa de jogo “Clash of Clans”, a Supercell, por 8,6 bilhões de dólares.

A Shanda disse que o investimento da Tencent ajudará a “reforçar” o seu negócio principal. Também disse que as duas empresas vão colaborar com negócios atuais, incluindo vários dos populares jogos da Shanda.

Tencent confirmou o investimento em um comunicado, acrescentando que Shanda é “uma das empresas de jogos online mais reconhecidas na China” e que seu investimento estratégico aumentará as perspectivas de crescimento da empresa menor.

A Tencent é avaliado em mais de 510 bilhões de dólares e viu uma ala significativa do preço de suas ações devido à forte demanda por seus jogos móveis.