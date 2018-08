China restringe videogames e Tencent perde US$20 bi em valor de mercado

Hong Kong/Pequim – O valor de mercado da Tencent Holdings caiu em torno de 20 bilhões de dólares nesta sexta-feira depois que a China intensificou a repressão a jogos online, citando níveis crescentes de miopia.

O Ministério da Educação da China, em uma nota na quinta-feira, ordenou um limite ao lançamento de novos videogames, adoção de medidas para restrição do tempo que os jovens passam jogando e estudos para um sistema de classificação etária dos jogos.

A diretriz de Pequim foi incluída em um documento publicado no site do ministério e que descreve como a China deveria responder ao aumento das taxas de miopia entre os jovens. O texto também culpa parcialmente a disseminação de celulares e outros dispositivos eletrônicos.

As restrições são o mais recente desafio para a Tencent, maior empresa de jogos e redes sociais da China, que no início do mês culpou o congelamento das aprovações de jogos pela primeira queda do lucro trimestral da gigante de tecnologia em quase 13 anos.

As ações da Tencent, que tem um valor de mercado de cerca de 414,12 bilhões de dólares, recuaram até 5,4 por cento, causando uma queda entre as empresas chinesas de videogames. A Tencent fechou em baixa de 4,9 por cento e o índice Hang Seng recuou 1 por cento.

A Tencent perdeu mais de 160 bilhões de dólares em valor de mercado desde um pico em janeiro, principalmente por conta da incerteza regulatória, e agora está atrás da rival Alibaba Group na corrida para ser a segunda maior companhia listada da Ásia em valor de mercado.

A Tencent não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar o assunto.