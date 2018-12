A China pediu nesta quinta-feira explicações a Washington e Otawa pela detenção no Canadá da diretora financeira e filha do fundador do grupo de telecomunicações Huawei a pedido dos Estados Unidos.

“Exigimos às duas partes que nos esclareçam o mais rapidamente possível o motivo da detenção”, afirmou Geng Shuang, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, que pediu a libertação “imediata” de Meng Wanzhou.