Chinesa CNPC embarca 1ª carga de diesel de grande porte para o Brasil

Pequim – A China National Petroleum Corp (CNPC) embarcou uma carga de 60 mil toneladas de diesel com destino ao Brasil no final de maio, no primeiro envio desse porte pela empresa às Américas, segundo notícia na mídia local nesta segunda-feira.

A Chinaoil, unidade de comercialização da CNPC, embarcou quase 1 milhão de toneladas de diesel para a América Latina desde 2015, mas principalmente com navios-tanque de médio porte, com capacidade para carregar cerca de 40 mil toneladas, segundo a reportagem.

O carregamento para o Brasil foi feito com produção da Liaoyang Petrochemical Corp, uma subsidiária de refino da CNPC, no porto de Bayuquan, na província de Liaoning, no nordeste da China.

A CNPC quer explorar mais as oportunidades de arbitragem e expandir sua participação no mercado da América Latina, segundo a mídia chinesa, e embarques de maior porte devem ajudar a companhia a reduzir custos com logística.

Mais cedo neste ano, a Unipec, braço de comercialização da estatal Sinopec Corp, enviou diversos petroleiros de grande porte carregados com diesel para a Europa e o Leste da África, em um sinal de excesso de capacidade de refino na China.