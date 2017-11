China cria 1º parque temático de realidade virtual

Guiyang – A China criou seu primeiro parque temático de realidade virtual, aproveitando um boom na demanda por entretenimento virtual, em meio a um esforço para diversificar sua economia.

O parque de 134 hectares, localizado nas proximidades de Guiyang, capital da província de Guizhou, uma das mais pobres do país, promete 35 atrações de realidade virtual, desde jogos de atirar a montanhas-russas até passeios com alienígenas intergaláticos nos locais turísticos da região.

A demanda por entretenimento virtual deve levar o mercado de realidade virtual a crescer 10 vezes no país e atingir quase 8,5 bilhões de dólares até 2020, de acordo com previsão da instituição estatal de estudos e pesquisas CCID.

“Esta é uma atração inovadora, porque é simplesmente diferente”, disse presidente-executivo do empreendimento Chen Jianli à Reuters, em entrevista no parque, que dever ser parcialmente aberto ao público em fevereiro.

O parque Oriental Science Fiction Valley de 1,5 bilhão de dólares faz parte do plano da China para desenvolver novos motores de crescimento centrados em tendências, como jogos, esportes e tecnologia de ponta, para reduzir a dependência de indústrias tradicionais.

No impulso para se tornar um centro de tecnologia inovadora, Guizhou está atraindo empresas como a Apple Inc, que estabeleceu o seu centro de dados da China na cidade, enquanto o maior telescópio de rádio do mundo está no próximo município de Pingtang.

O parque de Guiyang oferecerá aos turistas bungee jump a partir de um enorme robô tipo Transformer e um estúdio que se dedicará a produzir filmes de realidade virtual. A maioria das atrações vai usar óculos de realidade virtual e simuladores de movimento para animar os usuários.

Os agricultores do vilarejo de Zhangtianshui, localizado nas proximidades, estão preocupados com a poluição causada por grandes empreendimentos, mas ansiosos pelos benefícios econômicos que o parque trará.

“Há muitas coisas boas que saem desses projetos”, disse o agricultor Liu Guangjun à Reuters. “Quanto à realidade virtual, na verdade não entendo isso”.