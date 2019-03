China assina acordo para comprar 300 aeronaves da Airbus

Paris – A China assinou um acordo para comprar 300 aeronaves da Airbus durante a visita do presidente chinês, Xi Jinping, à França. Uma declaração da presidência francesa informou que a China Aviation Supplies Holding Company encomendou 290 Airbus A320 e dez Airbus A350. Mais detalhes e somas financeiras não forma especificadas.

Estima-se que o acordo envolvendo o A320 valha cerca de US$ 18 bilhões a preços de tabela, embora os compradores muitas vezes garantam descontos. Quinze acordos comerciais sobre energia, indústria alimentícia, transporte e outros setores foram assinados na presença de Xi e do presidente da França, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira, além de outros acordos bilaterais. Fonte: Associated Press.