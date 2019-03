China: Alibaba, Tencent e montadoras criam negócio de caronas de US$1,5 bi

Pequim — Alibaba, Tencent, Suning, e montadoras de carros incluindo a Chongqing Changan Automobile criaram um serviço de transporte chinês de 1,5 bilhão de dólares, em uma iniciativa que pode testar o domínio da gigante de caronas Didi Chuxing.

A Chongqing Changan Automobile informou nesta sexta-feira, 22, que investiu 1,6 bilhão de yuans (238,36 milhões de dólares) na empresa com sede em Nanjing, juntamente com parceiros como as unidades de investimento de Alibaba, Tencent e Suning, além das montadoras FAW e Dongfeng Motor.

A China é o maior mercado caronas do mundo, estimado pela empresa de consultoria Bain & Co. no valor de 23 bilhões de dólares, dos quais a Didi Chuxing possui 90 por cento de participação.

No entanto, uma série de fabricantes de automóveis, incluindo BMW, Geely e SAIC, bem como outras empresas de tecnologia como a Meituan Dianping, também lançaram seus próprios serviços de mobilidade em uma tentativa de abocanhar uma fatia do mercado que está em rápido crescimento.

A Didi, que é apoiada pelo SoftBank Group e Uber, também possui joint ventures com a BAIC e Volkswagen.

Wijaya Ng, que monitora a indústria automotiva chinesa na consultoria Ipsos Business, disse que o novo negócio se encaixa em uma tendência global maior em que as montadoras tradicionais estão entrando no setor de caronas.