Chilena Codelco tem lucro de US$ 1,6 bilhão em nove meses de 2017

A estatal chilena Codelco, maior produtora de cobre do mundo, relatou ter tido excedentes de mais de 1,6 bilhão de dólares até o terceiro trimestre deste ano, triplicando os 500 milhões de dólares registrados em 2016, informou nesta quinta-feira a mineradora.

A Codelco – responsável por 11% da produção mundial de cobre – gerou 1,614 bilhão de dólares durante os primeiros nove meses do ano, porque manteve “seus custos mais baixos que a média da indústria” e superou a meta de produção anual, segundo Nelson Pizarro, presidente executivo da mineradora.

Com esses resultados, “a Codelco superou em mais de seis vezes sua meta de excedentes comprometida com o Ministério da Fazenda para o período janeiro-setembro, que estava fixada em 254 milhões de dólares, e triplicou o gerado em 2016 inteiro (500 milhões de dólares)”, acrescentou um informe.

Apesar da queda de 10% da lei (qualidade) do mineral nos últimos quatro anos, a Codelco pôde se manter acima da meta, alcançando 1,2 milhão de toneladas de cobre fino, que, na opinião de Pizarro, vão permitir à mineradora alcançar o objetivo de produzir 1,7 milhão de toneladas neste ano.

O aumento do preço da libra fina de cobre em 20% neste ano estimulou os bons resultados da mineradora chilena, que agora vai poder retomar uma potente carteira de projetos, sempre no “âmbito da austeridade”, disse Pizarro.

“O maior preço do cobre ajudou substancialmente”, acrescentou.

O mercado sofreu com dois anos de fortes quedas do valor do cobre no mercado internacional, chegando a 2 dólares a libra, e provocando prejuízo na Codelco e nas demais mineradoras privadas que operam o negócio no Chile.