Chevron tem lucro abaixo do esperado no 4° trimestre de 2017

Houston, Estados Unidos – A petroleira norte-americana Chevron apresentou nesta sexta-feira um resultado abaixo das expectativas para o quarto trimestre, devido à queda nas vendas de seu negócio internacional de refino, o que derrubou as ações em quase 2 por cento.

O lucro inferior ao previsto vem no mesmo dia em que a rival Exxon Mobil apresentou resultados menores que o esperado, também devido a problemas em seu braço de refino, o que levantou preocupações de que um ponto fraco possa estar surgindo na indústria justamente em um momento em que os preços do petróleo têm subido.

A Chevron apresentou um lucro líquido de 3,1 bilhões de dólares no quarto trimestre, ou 1,64 dólar por ação, ante 415 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior, ou 22 centavos de dólar por ação. A Chevron registrou um benefício não financeiro de 2 bilhões de dólares no período devido à recente reforma tributária nos Estados Unidos.

Excluída a mudança tributária e outros itens não-recorrentes, a Chevron lucrou 72 centavos de dólar por ação. Por essa medida, analistas esperavam ganhos de 1,22 dólar por ação, segundo pesquisa da Thomson Reuters.

A produção subiu em 3 por cento, para 2,7 milhões de barris de petróleo equivalente por dia.

A divisão internacional de refino da companhia teve queda de 77 por cento nos lucros devido a menores margens sobre a gasolina e outros produtos.

A companhia também registrou a posse de Mike Wirth como novo presidente do Conselho e presidente-executivo na quinta-feira, após a aposentadoria de John Watson.