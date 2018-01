Chevron retomará exploração de petróleo no Curdistão iraquiano

San Ramon – A Chevron comunicou nesta terça-feira que irá retomar as operações de perfuração na área do Curdistão iraquiano e tomará providências para enviar funcionários para o local novamente, sinalizando que as tensões entre Bagdá e o governo regional do Curdistão estão se acalmando.

A Chevron interrompeu temporariamente as operações no Curdistão iraquiano em outubro após conflitos em Kirkuk, uma área predominantemente curda que fica próxima à região semiautônoma.

O governo do Iraque tomou Kirkuk e seus campos de petróleo após autoridades curdas realizarem um plebiscito de independência de Bagdá.

Kirkuk é responsável por quase metade da produção de petróleo do governo regional do Curdistão e estava sob domínio curdo desde 2014, quando o avanço do Estado Islâmico fez as forças iraquianas fugirem.