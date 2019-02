Chevron define orçamento de US$ 32,7 bi para 2012, alta de 17%

A Chevron, segunda maior companhia de petróleo dos Estados Unidos, elevou o orçamento de 2012 em 16,8 por cento em relação à previsão de gastos deste ano, em meio a grandes investimentos em desenvolvimentos de campos em águas profundas e dois grandes projetos de gás natural liquefeito (GNL) na Austrália.

O orçamento de 32,7 bilhões de dólares se compara aos 28 bilhões de dólares que a petrolífera calcula gastar neste ano, 2 bilhões de dólares a mais do que tinha originalmente previsto.

“Estamos construindo novas posições com grandes investimentos em projetos de GNL e nas águas profundas do Golfo do México”, disse o vice-presidente de conselho, George Kirkland, em comunicado. “Nossos investimentos globais em GNL devem atingir o pico de gastos em 2012 e 2013.” Esse aumento leva os gastos da Chevron para perto dos de sua concorrente maior Exxon Mobil, que previu um orçamento anual para os próximos anos de 33 bilhões a 37 bilhões de dólares.

O crescimento do orçamento da Chevron também é similar ao da ConocoPhillips, que na sexta-feira anunciou que os gastos em 2012 subirão 15 por cento, para 15,5 bilhões de dólares.

Isso reflete a tendência entre as petrolíferas de responder ao preço do petróleo em 100 dólares ou mais por barril e de gastar somas recordes para, em muitos casos, simplesmente manter a produção em níveis atuais.

Em 25 de novembro, o presidente da Chevron para a região da América Latina e África, Ali Moshiri, declarou que a Chevron pretende investir 3 bilhões de dólares no Brasil nos próximos três anos.