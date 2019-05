Chevron completa compra de refinaria de Pasadena da Petrobras

Houston — A Chevron informou na quarta-feira ter concluído a compra por 350 milhões de dólares da refinaria de Pasadena, no Texas, da Petrobras.

A venda foi acertada em janeiro, mas a Chevron suspendeu a transferência da planta, que produz 112.229 barris de petróleo por dia, em 2 de abril, dizendo que a Petrobras deveria provar que a refinaria operaria como prometido, disseram fontes à Reuters.

A refinaria de Pasadena é a segunda da Chevron na costa do golfo dos Estados Unidos.

A Chevron queria a refinaria para processar petróleo bruto doce vindo de seus campos na Bacia Permian do Texas.

“Essa aquisição comprova a força dos nossos negócios na costa do golfo, permitindo que possamos fornecer mais do nosso mercado de varejo na região com produtos produzidos pela Chevron, e nos posiciona por uma melhor conectividade para os nossos ativos na bacia Permian”, disse Mark Nelson, vice-presidente executivo da Chevron para derivados e químicos.

Além da refinaria, a Chevron adquiriu a PRSI, subsidiária da Petrobras que opera a refinaria e a PRSI Trading, que vende em mercados de brutos e refinados. A PRSI também tem um tanque de armazenamento de 5,1 milhões de barris e 143 acres adicionais de terras ao longo do canal de navegação de Houston.