Chefe militar dos EUA diz ser “problemático” que techs trabalhem com China

O presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Joseph Dunford, disse ser problemático que as empresas norte-americanas de tecnologia não queiram trabalhar com o Pentágono mas estejam dispostas a se envolver com os chineses.

Em um seminário em Halifax, Canadá, o general não citou nominalmente o Google, mas afirmou que empresas que compartilham propriedade intelectual com empreendedores chineses estão essencialmente compartilhando-a com os militares chineses.

O Google está trabalhando em uma versão mobile do seu mecanismo de busca que irá obedecer aos rigorosos controles de censura na China.

Em meados deste ano, o Google decidiu abandonar a colaboração militar chamada “Projeto Maven”, que permitiria o acesso do Pentágono aos algoritmos de inteligência artificial da empresa para melhorar o reconhecimento de objetos em imagens captadas por drones.