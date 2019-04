Chefe de Exploração da Shell vai renunciar em fevereiro

Londres — A vice-presidente de Exploração da anglo-holandesa Shell, Ceri Powell, renunciará próximo mês, fechando sete anos com a função de realizar cortes acentuados na busca por novas reservas de petróleo e gás, em meio à profunda recessão da indústria desde meados de 2014.

Powell, geóloga que se juntou à Shell em 1990 e grande defensora do fortalecimento do envolvimento feminino no setor, partirá no dia 13 de fevereiro e se tornará diretora-gerente da Brunei Shell Petroleum no mês seguinte, de acordo com uma porta-voz da Shell.

Sua partida faz parte de uma ampla remodelação de cargos seniores na companhia após a conclusão da aquisição da BG Group pela Shell por 54 bilhões de dólares em fevereiro de 2016.

O movimento tornou a anglo-holandesa a maior parceira da Petrobras no pré-sal brasileiro.

A remodelação inclui a nomeação de Jessica Uhl como diretora Financeira, substituindo Simon Henry em março, bem como a nomeação de Gerard Paulides, que supervisionou a fusão com a BG, como chefe de Relações com Investidores.

Powell será substituída pelo atual vice-presidente de estratégia de Produção Marc Gerrits, que iniciou sua carreira na Shell em 1986 como geólogo de exploração na Austrália.

Em entrevista à Reuters no mês passado, ela disse que a Shell pretende deixar projetos de exploração caros e complexos em áreas “de fronteira”, como o Alasca, para áreas mais próximas à produção existente da empresa, como Malásia e Brunei.

Após a queda acentuada nos preços do petróleo desde meados de 2014, a Shell reduziu seu orçamento de exploração para menos de 2 bilhões de dólares por ano, ante cerca de 5 bilhões de dólares anteriormente.