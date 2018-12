Cervejaria Ambev terá operações 100% movidas a energia solar em MG

São Paulo – Em breve, a Cervejaria Ambev vai produzir e distribuir cerveja com ajuda do sol. No início de 2019, a gigante da bebida vai inaugurar em Uberlândia, em Minas Gerais, uma usina solar capaz de gerar energia suficiente para abastecer 100% dos centros de distribuição que a companhia mantém no estado.

Esse é o primeiro passo para que a cervejaria atinja a meta de sustentabilidade anunciada em 2017 de ter todas suas operações no Brasil alimentadas por energias de fontes renováveis até 2025.

O sistema combinado terá de 4.905 painéis solares e capacidade de geração de 1.815 kWp (medida de potência energética associada às células fotovoltaicas referente à quantidade máxima de energia elétrica que o sistema pode produzir em determinado instante).

Com isso, contribuirá para que 1.910 toneladas de CO2 deixem de ser emitidas, garantindo uma operação mais sustentável.

O projeto funciona por meio de geração distribuída, ou seja, a energia gerada pela planta, equivalente à quantidade utilizada nos CDDs, é disponibilizada para a grade pública do estado

Para reduzir ainda mais o impacto ambiental de seu negócio, a empresa espera ter até 1600 caminhões elétricos movidos a energia limpa em trânsito dentro de cinco anos.

Em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, está desenvolvendo o primeiro modelo 100% elétrico e movido a energia limpa da América Latina, com zero emissão de carbono, micropartículas e dos temidos poluentes óxidos de nitrogênio (NOx) liberados pelo diesel.

A primeira fase de testes do caminhão piloto durou 30 dias e percorreu um total de 915 quilômetros, com emissão zero de partículas poluentes. Os testes reproduziram as rotas mais comuns feitas pelos caminhões na entrega e distribuição de bebidas da Cervejaria Ambev na cidade de São Paulo.

Com isso, cerca de 35% da frota que atende as operações da cervejaria será composta por veículos movidos a energia limpa, deixando de emitir mais de 30,4 mil toneladas de carbono por ano.