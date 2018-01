CEOs da Viacom e CBS discutem possível fusão, dizem fontes

Os presidentes-executivos da Viacom, Bob Bakish, e da CBS, Leslie Moonves, tiveram uma conversa exploratória sobre a fusão das duas empresas de mídia, disseram à Reuters fontes com conhecimento sobre o assunto na quinta-feira.

A discussão é um potencial primeiro passo para uma fusão entre CBS e Viacom. Os conselhos das empresas tiveram reuniões regulares nas próximas semanas e devem discutir a possibilidade de fusão, disseram as fontes.

A negociação entre Bakish e Moonves, que aconteceu no início do mês, foi preliminar e nenhuma decisão foi tomada, mas indica que Moonves, que tinha ressalvas sobre um potencial acordo entre as empresas, poderia estar mais aberto à ideia.

Viacom, CBS e uma porta-voz de porta-voz da Shari Redstone se recusaram a comentar o assunto.

A CBS e a Viacom decidiram contra uma fusão em 2016, a pedido de seus controladores, a gigante dos meios de comunicação de 94 anos Sumner Redstone e sua filha Shari Redstone. As negociações falharam devido às preocupações dos diretores da CBS e de Moonves sobre o sentido financeiro para os acionistas da CBS e questões de governança.

Shari Redstone seguiu discutindo com executivos em ambas as empresas seu desejo de fusão, que ganhou força desde que a Walt Disney anunciou em dezembro que comprou a maioria dos ativos da Twenty-First Century Fox, disseram as fontes.