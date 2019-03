CEO do UOL/PagSeguro renuncia ao cargo alegando razões pessoais

O executivo Rômulo Dias, que presidia o UOL/PagSeguro, deixou a empresa um ano após ingressar no grupo. Dias havia entrado na empresa, dona da máquina de cartões Moderninha, após ter passado oito anos no comando da líder do setor de captação de pagamentos, a Cielo. Na carta de renúncia ao cargo, apresentada nessa quinta-feira, 21, o executivo atribuiu sua partida à razões pessoais e deseja ao “fantástico grupo, grande sucesso”.

No comunicado divulgado no site de relações com investidores da companhia, o presidente do Grupo UOL, Luiz Frias, agradeceu Rômulo pelo trabalho e projetos desenvolvidos durante o ano em que fez parte da equipe. O PagSeguro informou ainda que o quadro de executivos da área digital e os diretores serão mantidos.

O PagSeguro realizou, em janeiro de 2018, uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York, que movimentou US$ 2,7 bilhões. A estratégia também foi adotada pela concorrente Stone, que levantou US$ 1,5 bilhão nos EUA, em outubro do ano passado.