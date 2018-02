CEO do Twitter minimiza especulação sobre venda da empresa

São Francisco – O presidente-executivo do Twitter, Jack Dorsey, disse na terça-feira que vê valor em manter a rede social como uma empresa independente, minimizando a especulação recente por analistas de que poderia ser um alvo de aquisição.

“Eu sempre pensei que há muita força para a nossa independência. Podemos trabalhar em todos os dispositivos. Podemos trabalhar através de qualquer meio”, disse Dorsey em resposta a uma pergunta na conferência de tecnologia e internet do Goldman Sachs.

Alguns analistas de investimentos reativaram a conversa de um possível acordo do Twitter na semana passada, quando o empresa relatou um aumento surpreendente na receita e seu primeiro lucro trimestral.

A Walt Disney expressou interesse em 2016, embora naquele momento as ações do Twitter estavam sendo negociadas por cerca da metade do preço atual, o que significa que uma aquisição por qualquer um seria muito mais cara do que há dois anos.