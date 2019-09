CEO da Nissan, Hiroto Saikawa, deixará o cargo

O executivo-chefe da Nissan, Hiroto Saikawa, imerso em um escândalo por causa de pagamentos indevidos, renunciará no dia 16 de setembro, informou o presidente do grupo de carros japonês Yasushi Kimura nesta segunda-feira.

O atual diretor de operações do grupo, Yasuhiro Yamauchi, assumirá o cargo imediatamente, e o comitê de nomeação do Conselho de Administração planeja nomear um sucessor para Saikawa “antes do final de outubro”, disse Kimura durante entrevista coletiva na sede da Nissan, em Yokohama, perto de Tóquio.