CEO da Eletrobras diz estar positivo sobre leilão de distribuidoras

São Paulo – O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., afirmou nesta quarta-feira que está positivo em relação ao leilão de quatro distribuidoras da elétrica previsto para 30 de agosto, independentemente do projeto de lei que soluciona passivos das concessionárias no Norte e Nordeste junto a fundos do setor elétrico.

Para o projeto ser aprovado, ele ainda precisa passar por três comissões no Congresso, isso em um período eleitoral, quando a frequência de votações importantes diminui.

Segundo o executivo, medidas relacionadas a dívidas dessas companhias tomadas pela Eletrobras permitem dar segurança aos possíveis interessados nessas empresas.

“Eu estou positivo em relação ao leilão”, disse Ferreira Jr., questionado em relação ao seu sentimento frente a realização do leilão, mesmo antes da aprovação do projeto.

A aprovação no Congresso, segundo ele, poderia ocorrer até 30 de novembro.

“Isso não onera em nada o novo controlador. Nós acreditamos que tal como já houve debate na Câmara que esse debate vai ocorrer no Senado”, afirmou.

O executivo ponderou, no entanto, que caso não haja garantias depositadas por investidores interessados em alguma distribuidora até o prazo estipulado, ela poderá ser excluída do certame.