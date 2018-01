CEO da Caixa nomeia substitutos para vice-presidentes afastados

São Paulo – A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira que seu presidente-executivo, Gilberto Occhi, nomeou os substitutos interinos dos quatro vice-presidentes da instituição que foram afastados na véspera pelo governo federal.

De acordo com o comunicado, Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo, será substituído por Luiz Gustavo Portela. Valter Nunes ficará no lugar da vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias, Deusdina Pereira.

Ademir Losekann ocupará a vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital, no lugar de José Henrique Marques da Cruz. E o vice-presidente de Governo, Roberto Derziê de Sant Anna, será substituído por Roberto Barros Barreto.

Segundo a Caixa, a substituição vale por 30 dias.

Após esse período, “caso haja necessidade, as designações passam a ser de competência do conselho de administração do banco”, afirmou a Caixa no documento.

Os vice-presidentes afastados são investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.

O pedido de afastamento dos dirigentes foi feito em dezembro e assinado pelas forças-tarefas das operações Greenfield, Cui Bono e Sépsis.