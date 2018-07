CEO da AT&T está confiante de que acordo com Time Warner tem bases sólidas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem apenas uma chance remota de reverter a aquisição da Time Warner pela AT&T, disse nesta sexta-feira o presidente-executivo da empresa de telefonia, Randall Stephenson, alertando que o caso pode afetar a oferta pela Twenty-First Century Fox Inc

As ações da AT&T chegaram a cair 2,3 por cento nesta sexta-feira, após autoridades norte-americanas sinalizarem que entrariam com recurso contra a aprovação por um juiz federal, no mês passado, da aquisição da empresa de mídia.

Falando à CNBC nesta sexta-feira, Stephenson disse que a decisão original da corte foi bem fundamentada.

“No final das contas, a lei esteve do nosso lado. Nós nos sentimos bem sobre onde estamos e acreditamos que o tribunal de apelação vai olhar para os méritos da lei”, disse ele. “Nós acreditamos que a possibilidade disso ser revertido é realmente remota.”

O negócio de 85,4 bilhões de dólares, anunciado inicialmente em outubro de 2016, teve oposição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A AT&T foi processada pelo Departamento de Justiça em base na legislação antitruste, mas obteve aprovação de uma corte distrital dos EUA após um longo julgamento.

A decisão do juiz Richard Leon concluiu que o governo não conseguiu provar que o acordo causará prejuízo para a concorrência e pediu que o Departamento de Justiça não pedisse a suspensão de sua decisão dizendo que seria “manifestamente injusto” fazê-lo e que provavelmente não conseguiria.

O recurso foi apresentado à Corte Distrital de Washington e não revela sob quais bases a aprovação está sendo questionada.

“Nós não temos tanta certeza como os demais de que a decisão do juiz Leon será mantida no recurso” disseram analistas da corretora MoffettNathanson em uma nota a clientes.

“Nada disso sugere que o Departamento de Justiça vai ganhar o recurso, com certeza. É preciso assumir que as chances são relativamente baixas. Mas elas não são zero.”