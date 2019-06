Centauro ou Magalu? Assembleia define futuro da Netshoes

Uma assembleia de acionistas deve definir o futuro da varejista de artigos esportivos Netshoes nesta sexta-feira, dando fim a uma das mais renhidas disputas recentes do capitalismo brasileiro.

Os acionistas terão que decidir entre duas ofertas. De um lado, está a proposta preferida do conselho de administração da Netshoes, conforme recomendação feita na manhã de ontem. É a da varejista Magazine Luiza, que ofereceu 3,70 dólares por ação, fixando o preço da Netshoes em 115 milhões de dólares. Para garantir a prioridade ao Magalu, o conselho da Netshoes se comprometeu a pagar uma multa de 6 milhões de dólares caso a proposta seja recusada na assembleia de hoje.

A outra oferta é a da varejista de artigos esportivos Centauro. Na noite de ontem, em mais um contra-ataque, a Centauro ofereceu 4,10 dólares por ação da Netshoes, num total de 127 milhões de dólares. Em comunicado ao mercado, a Centauro pontuou decisão do Cade, o conselho de defesa da concorrência, de que avaliará as duas propostas em rito sumário, num prazo de 30 dias. Agilidade é considerada fundamental para a sobrevivência da Netshoes, que corre o risco de paralisar as operações por falta de caixa.

A guerra de ofertas trouxe à assembleia de hoje um aspecto inusitado. Um grupo de acionistas já pode ter enviado seu voto à distância, sem ter tido acesso às últimas propostas. Perto da meia-noite de ontem o conselho de administração da Netshoes divulgou um comunicado reiterando sua preferência pelo Magazine Luiza, afirmando que a nova oferta da Centauro, apesar de seu maior valor, não poderá ser analisada a tempo. Ou seja: entre uma oferta mais alta e outra mais baixa, prefere a mais baixa mesmo.

Na bolsa de Nova York, onde as ações da Netshoes são negociadas, investidores estão otimistas com uma vitória da Centauro. Os papéis da Netshoes subiram 8% após o fechamento do pregão de ontem, chegando a 4,09 reais, muito perto do valor oferecido pela Centauro. Se os acionistas da Netshoes seguirem a recomendação da companhia e escolherem a oferta de 3,70 reais, deixarão de embolsar esta alta.