Cemig terá leilão em 20/9 para comprar energia de usinas eólicas e solares

São Paulo – A estatal mineira Cemig agendou para 20 de setembro um leilão no qual fechará contratos de 10 ou 20 anos para a compra da produção futura de usinas eólicas e solares, com início de fornecimento em janeiro de 2022, segundo informações no site da empresa.

O certame é semelhante a um realizado pela companhia em junho, quando a Cemig conseguiu fechar a compra da energia de empreendimentos eólicos e solares que somarão cerca de 1,24 gigawatt em capacidade. Os projetos serão entregues em 2022.

A primeira licitação surpreendeu o mercado ao oferecer contratos de longo prazo de compra de energia renovável em características semelhantes aos resultantes de leilões para novas usinas de geração realizados pelo governo federal. Com o modelo, a Cemig conseguiu atrair mais de 5 gigawatts em projetos cadastrados para o certame de junho, ou quase 200 empreendimentos.

Agora, para o leilão de setembro, a Cemig exige que os candidatos a vendedores tenham habilitado tecnicamente seus projetos junto à estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) neste ano ou que cumpram exigências mínimas, como ser um gerador com ao menos 1 gigawatt em capacidade instalada ou um agente com capital social mínimo de 500 milhões de reais.

Não será exigido um aporte de garantias para participação no leilão, mas os vencedores deverão aportar garantias de fiel cumprimento, que poderão ser executadas em caso de não entrega dos empreendimentos nas datas previstas.

Os contratos decorrentes da concorrência serão assinados pela elétrica até 23 de novembro.

A Cemig não informou nos documentos sobre a licitação o montante de energia que buscará contratar. Procurada para mais informações e comentários, a empresa não respondeu de imediato.