Cemig tem prejuízo no 3º tri, impactada por bloqueio no orçamento

São Paulo — A elétrica Cemig reportou nesta quinta-feira (14) um prejuízo líquido de 281,8 milhões de reais no terceiro trimestre, contra um lucro de 244,5 milhões de reais no mesmo período de 2018, impactada pelo contingenciamento bilionário para o cumprimento de contribuições tributárias.

O valor contingenciado, de 1,18 bilhão de reais, relativo ao pagamento de participação nos lucros e resultados a seus funcionários entre 1999 e 2016, não pôde ser compensado pela operação de desinvestimento na ex-controlada Light.

De acordo com a Cemig, o contingenciamento foi realizado após decisão desfavorável do Tribunal Regional Federal da 1º Região, que considerou que a estatal não estabeleceu regras claras e objetivas para a distribuição dos valores, em processo movido pela Receita Federal.

À parte do impacto negativo, a companhia citou reconhecimento do ganho resultante da alienação do controle da Light e remensuração de participação remanescente no valor líquido de 224 milhões de reais.

Em julho, a Cemig reduziu sua participação na Light de quase 50% para 22,6%, após uma oferta pública de ações. O ganho de capital líquido de tributos decorrente dessa operação foi de 72,866 milhões de reais.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 984 milhões de reais, alta de 9% ante o mesmo período do ano passado.

Em seu balanço, a empresa reportou ainda receita líquida de 6,07 bilhões de reais, recuo de 2,9% em relação a igual período de 2018.

A dívida líquida da Cemig terminou o trimestre em 13,6 bilhões de reais, baixa de 0,57% frente mesma etapa do ano passado.