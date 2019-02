Cemig obtém aval para garantir empréstimos de R$ 670 mi

A elétrica mineira Cemig obteve aval para dar recebíveis em garantia a dois empréstimos com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que somam 670 milhões de reais e são destinados a pagamentos de dívidas, segundo despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

A operação com a Caixa, no valor de 300 milhões de reais, terá prazo de 48 meses, enquanto o financiamento com o BB, de 370 milhões de reais, será por dois anos.

A Cemig ainda constituirá recebíveis em garantia em operação já contratada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em outubro de 2014, no valor de 4,74 milhões de reais (data-base setembro de 2015), com prazo restante de 62 meses.