Cemig fecha 2º trimestre com prejuízo de R$ 60,4 mi

São Paulo – A Cemig encerrou o segundo trimestre deste ano com prejuízo líquido de R$ 60,370 milhões, ante lucro no mesmo período do ano passado de R$ 138,114 milhões. Em relatório que acompanha o demonstrativo financeiro, a administração da empresa de energia mineira explica que o resultado foi afetado pela despesa líquida de R$ 449 milhões por variações cambiais sobre a dívida captada em dezembro de 2017 (Eurobonds), parcialmente compensadas por ganhos com instrumentos de hedge.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – Lajida) ficou em R$ 810,143 milhões, um aumento de 9,53% na mesma comparação, com margem de 14,64%, 0,43 ponto porcentual acima.

A receita líquida teve um crescimento de 6,30% para R$ 5,533 bilhões.

A energia vendida (excluindo CCEE) cresceu 3,96%, para 14.076 Gwh.

A companhia mineira explica que os resultados do período não contam com a receita de cotas das usinas leiloadas em 2017.