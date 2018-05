Cemig avalia todas as alternativas para vender Light ainda em 2018

São Paulo – A estatal mineira Cemig pretende acelerar seu plano de desinvestimentos agora que resolveu problemas mais urgentes de liquidez, e a companhia avaliará todas alternativas disponíveis para concluir ainda em 2018 a venda de sua controlada Light, disseram executivos da elétrica em teleconferência com investidores nesta quarta-feira.

“As negociações continuam, com uma previsão de conclusão dentro do cronograma esperado, no segundo semestre. Mas acho que a Light tem algo muito positivo, que é esse momento de visibilidade do setor de energia e do setor de distribuição com (a disputa pela) Eletropaulo. Esse evento favorece e pode até acelerar nosso processo de venda”, disse o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Cemig, Daniel Faria Costa.

Após pergunta de um analista, os executivos da Cemig afirmaram também que o negócio pela Light ainda não foi fechado porque a proposta apresentada até o momento não foi considerada suficiente pela companhia.