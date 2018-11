CCR vence leilão de concessão da Rodovia de Integração do Sul

São Paulo – Um consórcio da empresa CCR venceu o leilão de concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS), ofertando um deságio de 40,53 por cento sobre a tarifa teto de pedágio estabelecida no edital do leilão, o primeiro de rodovias realizado durante o governo do presidente Michel Temer.

A CCR ofereceu uma tarifa de pedágio 4,30545 reais, ante ante tarifa teto de 7,24 reais.

O deságio oferecido pela CCR foi maior que os ofertados no certame por Ecorodovias (37,02 por cento), Patria Investimentos(38,73 por cento), Sacyr (27,43 por cento) e pelo consórcio Integra Sul (27,2 por cento).

As ações da CCR passaram para o território positivo após o anúncio do resultado do leilão, e por volta das 11:22 subiam 0,55 por cento, enquanto o Ibovespa tinha alta de 0,28 por cento.