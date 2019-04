Caterpillar tem lucro e receita acima das expectativas no 1º trimestre

São Paulo — A Caterpillar anunciou nesta quarta-feira, 24, que teve lucro líquido de US$ 1,884 bilhão no primeiro trimestre do ano, 13% maior do que o ganho de US$ 1,667 bilhão registrado em igual período de 2018. Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa subiu de US$ 2,74 para US$ 3,25, considerando-se um benefício fiscal de US$ 0,31 por ação. Já a receita da Caterpillar aumentou 5%, para US$ 13,5 bilhões.

Os resultados superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro por ação de US$ 2,83 e receita de US$ 13,3 bilhões.

Após a divulgação do balanço, às 8h51 (de Brasília), a ação da Caterpillar subia 0,8% nos negócios do pré-mercado em Nova York.