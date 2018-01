Caterpillar registra prejuízo de US$ 1,299 bilhão no 4º trimestre

Nova York – A Caterpillar registrou prejuízo de US$ 1,299 bilhão, ou US$ 2,18 por ação, no 4º trimestre de 2017, um aumento em relação ao mesmo período de 2016, quando a companhia obteve prejuízo de US$ 1,171 bilhão, ou US$ 2,00 por ação.

O número inclui uma cobrança de US$ 2,4 bilhões relacionada à reforma tributária aprovada nos Estados Unidos em dezembro.

Excluindo essa cobrança, a Caterpillar registrou lucro ajustado por ação de US$ 2,16, acima do consenso do FactSet, que estimava US$ 1,77.

Às 12h32, as ações da Caterpillar subiam 2,21%, depois de apontarem alta de quase 4% no pré-mercado.