Caterpillar eleva previsão de resultado após lucro quase dobrar

Chicago – A Caterpillar elevou nesta segunda-feira previsão de resultado para o ano depois que o lucro do segundo trimestre quase dobrou, superando expectativas do mercado e apoiado por demanda global por seus equipamentos voltados a indústrias como a de mineração.

A companhia agora espera lucro ajustado entre 11 e 12 dólares por ação em 2018 ante estimativa anterior de ganho de 10,25 a 11,25 dólares por papel.

A segunda revisão para cima na previsão de lucro nos últimos dois trimestres ajudou a reduzir temores de investidores sobre a saúde da economia global, em meio aos crescentes atritos comerciais e pressões de custos.

Tais preocupações vinham pesando sobre as ações da empresas desde abril, motivadas em parte pelos comentários da Caterpillar de que a performance do primeiro trimestre caiu ao menor nível desde outubro, antes de se recuperar modestamente.

Os resultados divulgados nesta segunda-feira, porém, mostraram uma economia global forte, que está ajudando fabricantes como a Caterpillar a receberem mais encomendas e a entregar lucros maiores apesar de crescentes pressões de custo.

Por exemplo, a companhia afirmou que a demanda por equipamentos para o setor de óleo e gás e de mineração está tão elevada que está recebendo encomendas para entrega em 2019. No final do segundo trimestre, a carteira de pedidos da empresa somava 17,7 bilhões de dólares, uma alta de 200 milhões de dólares sobre o primeiro trimestre.

A Caterpillar divulgou lucro ajustado de 2,97 dólares por ação no segundo trimestre ante 1,49 dólares obtido no mesmo período do ano passado. Analistas, em média, esperavam resultado positivo de 2,73 dólares por papel.