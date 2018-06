Casino quer vender 1,5 bi de euros em ativos até o começo de 2019

Paris – A Casino Guichard-Perrachon informou nesta segunda-feira que planeja vender cerca de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,77 bilhão) em ativos que não considera cruciais, a fim de acelerar sua estratégia de desalavancagem na França. Metade das vendas planejadas, que incluem ativos imobiliários, deve estar concluída em 2018 e o restante no início de 2019, disse a varejista francesa.

A Casino afirmou ainda projetar que suas vendas nas mesmas lojas no segundo trimestre superem as do primeiro trimestre. Isso significa que pretende bater as metas de rentabilidade anual na França no primeiro semestre e que deve atingir as metas de redução no endividamento. Até o fim do ano, a Casino disse que deve reduzir sua dívida líquida na França em 1 bilhão de euros.

A dívida da Casino e a concorrência com rivais online têm sido um foco de preocupação dos investidores. As ações da companhia recuam 35% desde o início do ano.

O grupo confirmou sua projeção para 2018 e disse que pretende melhorar a rentabilidade em 2019 e 2020 em um ritmo similar para este ano. O plano de venda complementa a venda da Via Varejo no Brasil, informou a Casino.