Casino fecha venda de 26 hipermercados e supermercados por 501 mi de euros

Paris – O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, que no Brasil controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA), anunciou hoje que fechou a venda de 26 hipermercados e supermercados para a Fortress Investment, num negócio avaliado em 501 milhões de euros (US$ 569,2 milhões).

Pelo acordo assinado com a Fortress, o Casino receberá cerca de 392 milhões de euros no primeiro semestre do ano, assim que a transação for concluída, informou o varejista em comunicado.

Fundos gerenciados pela Fortress vão criar uma holding específica para adquirir as propriedades e o Casino terá uma participação na entidade. Dependendo do desempenho da holding, o Casino terá direito a mais 150 milhões de euros nos próximos anos.

Com esse último negócio, o Casino atingiu sua meta de se desfazer de 1,5 bilhão de euros em ativos. O varejista informou que irá agora considerar outras medidas para reduzir seu endividamento.

No sábado (19), o Casino já havia anunciado a venda de seis hipermercados da bandeira Géant, na França, ao Groupement E. Leclerc, por 100,5 milhões de euros (US$ 114,2 milhões). Fonte: Dow Jones Newswires.